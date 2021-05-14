Греция открыла границы для украинцев: какие документы надо брать

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Правительство Греции официально разрешило въезд туристам из Украины с 14 мая. Отдохнуть в этой стране можно будет при соблюдении ряда условий.
Об этом сообщили в посольстве Украины в Греции.
Чтобы отдохнуть на солнечных греческих курортах, украинцам понадобится до прибытия в страну заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте греческого правительства – подтверждение заполнения является необходимым проездным документом.
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Также для всех путешественников в возрасте от 5 лет понадобится один из четырех документов (на английском языке с указанием личных данных):
- сертификат о вакцинации от COVID-19, полученный не позже чем за 14 дней до поездки;
- справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, выданную не более чем за 72 часа до прибытия в Грецию;
- сертификат о положительном результате ПЦР-теста или обнаружении антигена к коронавирусу, выданный от 2 до 9 месяцев после указанной в нем болезни;
- сертификат о перенесенном COVID-19.
Предъявить необходимые документы придется и перед посадкой на рейс и при прохождении пограничного контроля в Греции.
Напомним, что после 20 мая испанские власти тоже надеются начать принимать иностранных туристов из третьих стран.
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