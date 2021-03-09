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Греция открывается для туристов: кого и когда начнут впускать

9 марта, 20:39

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Власти уже разработали ряд требований для иностранцев

Власти Греции собираются к середине мая открыть границы для иностранных туристов, до тех пор эпидемиологические ограничения будут постепенно сниматься.

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Об этом, как сообщает местное издание Money Review, заявил министр туризма Харис Теохарис 9 марта на Международной туристической ярмарке ITB в Берлине.

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"Мы более чем оптимистичны, мы готовы", – сказал Теохарис.

Он отметил, что с начала апреля в Европейском Союзе и других странах, где активно проводится вакцинация населения, пересматривают туристические протоколы. Поэтому ориентировочно 14 мая Греция хочет открыть туристический сезон.

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"Еще в 2020 году Греция на практике доказала, что может гарантировать каждому гостю нашей страны уникальное удовольствие от путешествий и отпуска в полной безопасности. Нам удалось безопасно открыть греческий туризм", – отметил Теохарис.

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По данным его ведомства, в прошлом году Грецию посетили 6 млн туристов. В этом году собираются пускать только иностранцев, которые попадают как минимум под одну из категорий:

  • прошедших полный курс вакцинации;
  • переболевших COVID-19 и имеющих антитела к коронавирусу;
  • предоставивших отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Также иностранцы будут за счет государства избирательно сдавать экспресс-тесты на COVID-19. Тех, чьи анализы окажутся положительными, будет ждать немедленная изоляция.

Напомним, что с 1 марта Грузия тоже открыла воздушные границы для украинцев. Для въезда в эту страну тоже нужен свежий негативный ПЦР-тест на коронавирус. Еще один придется сдать по прилете.

Также мы сообщали, что Кипр также открыл границы для иностранцев и украинцев в частности.

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