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Греція відкривається для туристів: кого і коли почнуть впускати

9 березня, 20:39

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Влада вже розробила ряд вимог для іноземців

Влада Греції збирається до середини травня відкрити кордони для іноземних туристів, доти епідеміологічні обмеження поступово зніматимуть.

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Про це, як повідомляє місцеве видання Money Review, заявив міністр туризму Харіс Теохаріс 9 березня на Міжнародному туристичному ярмарку ITB в Берліні.

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"Ми більш ніж оптимістичні, ми готові", – сказав Теохаріс.

Він зазначив, що з початку квітня в Європейському Союзі та інших країнах, де активно проводиться вакцинація населення, переглядають туристичні протоколи. Тому орієнтовно 14 травня Греція хоче відкрити туристичний сезон.

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"Ще в 2020 році Греція на практиці довела, що може гарантувати кожному гостю нашої країни унікальне задоволення від подорожей і відпустки в цілковитій безпеці. Нам вдалося безпечно відкрити грецький туризм", – зазначив Теохаріс.

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За даними його відомства, за минулий рік Грецію відвідали 6 млн туристів. Цьогоріч збираються пускати лише іноземців, які потрапляють як мінімум під одну з категорій:

  • які пройшли повний курс вакцинації;
  • перехворіли COVID-19 і мають антитіла до коронавірусу;
  • надали негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Також іноземців за рахунок держави вибірково здаватимуть експрес-тести на COVID-19. На тих, чиї аналізи виявляться позитивними, чекатиме негайна ізоляція.

Нагадаємо, що з 1 березня Грузія теж відкрила повітряні кордони для українців. Для в'їзду до цієї країни теж потрібен свіжий негативний ПЛР-тест на коронавірус. Ще один доведеться здати після прильоту.

Також ми повідомляли, що Кіпр також відкрив кордони для іноземців і українців зокрема.

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