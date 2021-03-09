Греція відкривається для туристів: кого і коли почнуть впускати

Влада Греції збирається до середини травня відкрити кордони для іноземних туристів, доти епідеміологічні обмеження поступово зніматимуть.
Про це, як повідомляє місцеве видання Money Review, заявив міністр туризму Харіс Теохаріс 9 березня на Міжнародному туристичному ярмарку ITB в Берліні.
Читайте також: Україна скоротила список країн "червоної зони": де можуть відпочити українці
"Ми більш ніж оптимістичні, ми готові", – сказав Теохаріс.
Він зазначив, що з початку квітня в Європейському Союзі та інших країнах, де активно проводиться вакцинація населення, переглядають туристичні протоколи. Тому орієнтовно 14 травня Греція хоче відкрити туристичний сезон.
"Ще в 2020 році Греція на практиці довела, що може гарантувати кожному гостю нашої країни унікальне задоволення від подорожей і відпустки в цілковитій безпеці. Нам вдалося безпечно відкрити грецький туризм", – зазначив Теохаріс.
За даними його відомства, за минулий рік Грецію відвідали 6 млн туристів. Цьогоріч збираються пускати лише іноземців, які потрапляють як мінімум під одну з категорій:
- які пройшли повний курс вакцинації;
- перехворіли COVID-19 і мають антитіла до коронавірусу;
- надали негативний ПЛР-тест на коронавірус.
Також іноземців за рахунок держави вибірково здаватимуть експрес-тести на COVID-19. На тих, чиї аналізи виявляться позитивними, чекатиме негайна ізоляція.
Нагадаємо, що з 1 березня Грузія теж відкрила повітряні кордони для українців. Для в'їзду до цієї країни теж потрібен свіжий негативний ПЛР-тест на коронавірус. Ще один доведеться здати після прильоту.
Також ми повідомляли, що Кіпр також відкрив кордони для іноземців і українців зокрема.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк