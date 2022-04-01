Грузия присоединилась к финансовым санкциям против РФ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала о санкциях против РФ / Фото: Коллаж: Сегодня
Грузия присоединилась ко всем запущенным Западом финансовых санкций против РФ, влияющие на экономику страны.
Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире CNN.
"И это действительно уже что-то важно для нашего финансового сектора", – сказала она.
В настоящее время Тбилиси поддерживает все созданные для поддержки Украины международные резолюции.
Отметим, что ранее в Грузии отказывались вводить ограничения против РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину. Грузинское правительство отказывалось поддерживать ограничения ЕС против агрессора. Кроме того, торговые отношения между странами активизировались.
Три крупнейших японских банка приостановят операции с российским Сбербанком
Три самых больших банки Японии прекратят долларовые операции и денежные переводы со Сбербанком РФ. Об этом сообщает Japan Today.
MUFG Bank, Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corp проводят долларовые расчеты со Сбербанком через США. По словам источников, нарушения их долларовых операций с российским банком, вероятно, заставит японские компании, ведущие бизнес в России, искать альтернативные способы расчетов. Сбербанк также находится в санкционном списке США еще с февраля.
Сбербанк не входит в число российских банков, исключенных ранее в этом месяце из ключевой международной платежной сети SWIFT. Многие японские компании, работающие в России, используют Сбербанк для расчетов. Три японских банка уже прекратили операции с другими крупными российскими банками.
MUFG Bank, основное банковское подразделение Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, также воздержится от отправки денег в Сбербанк в других иностранных валютах.
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