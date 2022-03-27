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Три крупнейших японских банка приостановят операции с российским Сбербанком

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27 марта, 02:57
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Банки прекратят долларовые операции и денежные переводы/Фото: Wikimedia Commons, коллаж: "Сегодня"
Банки прекратят долларовые операции и денежные переводы/Фото: Wikimedia Commons, коллаж: "Сегодня"

Три самых больших банки Японии прекратят долларовые операции и денежные переводы со Сбербанком РФ. Запрет начнет действовать с понедельника.

Об этом сообщает Japan Today.

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MUFG Bank, Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corp проводят долларовые расчеты со Сбербанком через США. По словам источников, нарушения их долларовых операций с российским банком, вероятно, заставит японские компании, ведущие бизнес в России, искать альтернативные способы расчетов. Сбербанк также находится в санкционном списке США еще с февраля.

Сбербанк не входит в число российских банков, исключенных ранее в этом месяце из ключевой международной платежной сети SWIFT. Многие японские компании, работающие в России, используют Сбербанк для расчетов. Три японских банка уже прекратили операции с другими крупными российскими банками.

MUFG Bank, основное банковское подразделение Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, также воздержится от отправки денег в Сбербанк в других иностранных валютах.

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США ввели санкции против Госдумы РФ

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 328 депутатов Госдумы РФ, главы правления Сбербанка Германа Грефа, а также десятков российских оборонных предприятий из-за вторжения в Украину. Об этом сообщило Министерство финансов США в четверг, 24 марта.

Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) составило новый санкционный список, который окажет "глубокое и долгосрочное воздействие на оборонно-промышленную базу России и ее цепочку поставок".

Депутатов Госдумы обвиняют в том, что они поддержали признание независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" и военное вторжение России в Украину. К ранее попавшим под санкции 12 депутатам Госдумы, которые непосредственно обратились к президенту России с просьбой признать "ДНР" и "ЛНР", добавились еще 328 российских парламентариев.

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Управление по контролю за иностранными активами также внесло в санкционный список саму Государственную Думу как юридическое лицо.

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Вертолеты Вертолеты
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4
Танки Танки
575
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ББМ ББМ
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