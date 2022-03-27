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Три найбільші японські банки призупинять операції з російським Сбербанком

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27 березня, 02:57
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Банки припинять доларові операції та грошові перекази/Фото: Wikimedia Commons, колаж: "Сьогодні"
Банки припинять доларові операції та грошові перекази/Фото: Wikimedia Commons, колаж: "Сьогодні"

Три найбільших банки Японії припинять доларові операції та грошові перекази зі Сбербанком РФ. Заборона почне діяти з понеділка.

Про це повідомляє Japan Today.

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Деталі

MUFG Bank, Mizuho Bank і Sumitomo Mitsui Banking Corp проводять доларові розрахунки зі Сбербанком через США. За словами джерел, порушення їх доларових операцій з російським банком, ймовірно, змусить японські компанії, що ведуть бізнес в Росії, шукати альтернативні способи розрахунків. Сбербанк також знаходиться у санкційному списку США ще з лютого.

Сбербанк не входить в число російських банків, виключених раніше в цьому місяці з ключової міжнародної платіжної мережі SWIFT. Багато японських компаній, що працюють в Росії, використовують Сбербанк для розрахунків. Три японські банки вже припинили операції з іншими великими російськими банками.

MUFG Bank, основний Банківський підрозділ Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, також утримається від відправки грошей в Сбербанк в інших іноземних валютах.

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США запровадили санкції проти Держдуми РФ

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти 328 депутатів Держдуми РФ, голови правління Ощадбанку Германа Грефа, а також десятки російських оборонних підприємств через вторгнення в Україну. Про це повідомило Міністерство фінансів США у четвер, 24 березня.

Зазначається, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) склало новий список санкцій, який надасть "глибокий і довгостроковий вплив на оборонно-промислову базу Росії та її ланцюжок поставок".

Депутатів Держдуми звинувачують у тому, що вони підтримали визнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР" та військове вторгнення Росії в Україну. До 12 депутатів Держдуми, які раніше потрапили під санкції, які безпосередньо звернулися до президента Росії з проханням визнати "ДНР" і "ЛНР", додалися ще 328 російських парламентаріїв.

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Управління контролю за іноземними активами також внесло до списку санкцій саму Державну Думу як юридичну особу.

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Дані на 10:00 26 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
16400
2
Літаки Літаки
117
3
Гелікоптери Гелікоптери
127
4
Танки Танки
575
5
ББМ ББМ
1640
6
Артилерія Артилерія
293
7
Засоби ППО Засоби ППО
51
8
РСЗВ РСЗВ
91
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
73
10
БПЛА БПЛА
56
11
Катери Катери
7
12
Транспорт Транспорт
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