Грузія приєдналася до фінансових санкцій проти РФ

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі розповіла про санкції проти РФ / Фото: Колаж: Сьогодні
Грузія долучилася до всіх запущених Заходом фінансових санкцій проти РФ, що впливають на економіку країни.
Про це заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі в ефірі CNN.
"І це дійсно вже щось важить для нашого фінансового сектора", - сказала вона.
На цей час Тбілісі підтримує всі створені для підтримки України міжнародні резолюції.
Зазначимо, що раніше у Грузії відмовлялися вводити обмеження щодо РФ через повномасштабне вторгнення в Україну. Грузинський уряд відмовлявся підтримувати обмеження ЄС проти агресора. Крім того, торговельні відносини між країнами активізувалися.
Три найбільші японські банки призупинять операції з російським Сбербанком
Три найбільших банки Японії припинять доларові операції та грошові перекази зі Сбербанком РФ. Про це повідомляє Japan Today.
MUFG Bank, Mizuho Bank і Sumitomo Mitsui Banking Corp проводять доларові розрахунки зі Сбербанком через США. За словами джерел, порушення їх доларових операцій з російським банком, ймовірно, змусить японські компанії, що ведуть бізнес в Росії, шукати альтернативні способи розрахунків. Сбербанк також перебуває у санкційному списку США ще з лютого.
Сбербанк не входить в число російських банків, виключених раніше у цьому місяці з ключової міжнародної платіжної мережі SWIFT. Багато японських компаній, що працюють в Росії, використовують Сбербанк для розрахунків. Три японські банки вже припинили операції з іншими великими російськими банками.
MUFG Bank, основний Банківський підрозділ Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, також утримається від відправки грошей в Сбербанк в інших іноземних валютах.
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