Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини США

США вдарили санкціями по найбільшому виробнику мікросхем РФ

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 березня, 19:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Штати вживають заходів проти забезпечення Росією війни в Україні
/ Фото: Колаж: Сьогодні

США запровадили нові санкції проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну, які націлені на операторів технологічного сектора. Як повідомляє Міністерство фінансів США, це зроблено для того, щоб не дати Москві ухилитися від санкцій і розширити санкційні повноваження Вашингтона.

"США продовжує накладати серйозні санкції на Росію за неспровоковану і невиправдану війну проти України, націливши їх на операторів у російському технологічному секторі, щоб запобігти його ухиленню від багатосторонніх санкцій і критичних західних технологій, що закуповуються", — йдеться в заяві.

До списку потрапили 21 юридична та 13 фізичних осіб, що мають відношення до технологічних компаній, які відіграють важливу роль у військовій машині Російської Федерації. Санкції введені зокрема проти акціонерного товариства "Мікрон", найбільшого російського виробника та експортера мікроелектроніки та найбільшого в Росії виробника мікросхем.

Реклама

Мінфін також визначив, що три нові сектори економіки Російської Федерації підлягають санкціям.

"Мінфін розширив санкційну владу для включення аерокосмічних, морських та електронних секторів російської економіки. Сьогоднішні акції є частиною всеосяжної відповіді на обмеження секторів, які необхідні для забезпечення вторгнення Путіна в Україну", — йдеться в заяві.

Санкції Великої Британії

Велика Британія також ввела подальші санкції проти 12 російських громадян та дві медійні організації, повідомляє CNN.

Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс сказала, що санкції спрямовані на "російських пропагандистів та державні ЗМІ, які розповсюджують брехню про незаконне вторгнення Путіна в Україну".

Реклама

Серед людей, які потрапили під санкції, опинилися, зокрема, відомий російський журналіст та телеведучий Сергій Брильов та керівник міжнародного радіомовлення "Супутник" Антон Анісімов.

Брильов, який є заступником директора державних російських ЗМІ, звинувачується урядом Британії в активній участі у "поширенні дезінформації Кремля про вторгнення Росії в Україну". Брильов, який раніше жив у Великій Британії, більше не зможе отримувати доступ до будь-якого з його активів у цій країні або продовжити ділові відносини.

Читайте також:

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 31 березня
1
Особовий склад 17500
Особовий склад
2
Літаки 135
Літаки
3
Гелікоптери 131
Гелікоптери
4
Танки 614
Танки
5
ББМ 1735
ББМ
6
Артилерія 311
Артилерія
7
Засоби ППО 54
Засоби ППО
8
РСЗВ 96
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 75
Цистерни ГММ
10
БПЛА 83
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1201
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Капітан Корпан Олександр - найкращий льотчик ударної авіації ЗСУ за підсумками 2021 року. Під час виконання бойового вильоту, ціною власного життя врятував пілотів чергової ланки та відвів свій літак, який вже горів, від житлових будинків над м. Старокостянтинів (Хмельницька обл.). Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Пес Патрон – сапер команди піротехніків ДСНС Чернігівської області. Цьому милому джек-рассел-тер'єру два роки. Завдяки ідеальному нюху він допомагає рятувальникам щодня розміновувати десятки боєзарядів. За це дбайливі піротехніки замовили чотирилапому колезі собачий бронежилет. Обожнюють його і вважають своїм талісманом.
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти