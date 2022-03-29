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США планують вдарити по ланцюжках постачань для армії Росії

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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29 березня, 15:39
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Заступник міністра фінансів розповів про мету Америки
США хочуть підірвати здатність Кремля керувати своєю військовою машиною.
США хочуть підірвати здатність Кремля керувати своєю військовою машиною. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сполучені Штати Америки та їхні союзники планують ввести нові санкції проти Росії, які стосуються, зокрема, ланцюгів поставок.

Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо, пише Reuters.

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Санкції проти РФ

За словами Адеємо, розширення санкцій спрямоване на підрив "здатності Кремля керувати своєю військовою машиною".

"На додаток до санкцій щодо компаній у секторах, які дають змогу Кремлю здійснювати шкідливу діяльність, ми також плануємо вжити заходів, щоб порушити їхні критичні ланцюги поставок", – сказав він.

/ Фото: Reuters

Заступник міністра фінансів повідомив, що метою є використання інтегрованого підходу, який включає експортний контроль, і санкцій, які діятимуть негайно.

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Нагадаємо, Велика Британія запровадила санкції проти 65 фізичних та юридичних осіб, які причетні до ворожого вторгнення Росії до України. Зокрема, обмеження стосуються російського виробника дронів "Кронштадт", який постачає безпілотники окупантам.

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Катерина Ступницька - військовий медик, сержант ЗСУ. З 2014 року була на передовій і неодноразово рятувала життя нашим військовим. В березні 2022-го, ризикуючи власним життям, вона під вогнем надала медичну допомогу кільком українським танкістам, а невдовзі загинула під обстрілом окупантів. Герой України. Посмертно.

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