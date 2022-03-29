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СЕГОДНЯ Мировые новости США

США планируют ударить по цепочкам поставок для армии России

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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29 марта, 15:39
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Замминистра финансов рассказал о целях Америки
США хотят подорвать способности Кремля управлять своей военной машиной.
США хотят подорвать способности Кремля управлять своей военной машиной. / Фото: Коллаж: Сегодня

Соединенные Штаты Америки и их союзники планируют ввести новые санкции против России, относящихся, в частности, к цепям поставок.

Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, пишет Reuters.

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Санкции против РФ

По словам Адейемо, расширение санкций направлено на подрыв "способности Кремля управлять своей военной машиной".

"В дополнение к санкциям в отношении компаний в секторах, позволяющих Кремлю осуществлять вредную деятельность, мы также планируем принять меры, чтобы нарушить их критические цепи поставок", – сказал он.

/ Фото: Reuters

Замминистра финансов сообщил, что целью является использование интегрированного подхода, который включает экспортный контроль, и санкций, которые будут действовать немедленно.

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Напомним, Великобритания ввела санкции против 65 физических и юридических лиц, причастных к враждебному вторжению России в Украину. В частности, ограничения касаются российского производителя дронов "Кронштадт", который поставляет беспилотники оккупантам.

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