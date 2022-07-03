"Хлопки" не только в Белгороде. Губернатор Курской области заявил об обстрелах (фото)

Власти Курской области сообщили "об обстреле" Теткино. Фото: коллаж "Сегодня"

В ночь на 3 июля в Курской области прогремели взрывы. Местные власти заявили, что силами ПВО якобы сбиты два "украинских беспилотника "Стриж". Позже сообщили о "минометном обстреле" в поселке Теткино.

Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

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Что известно?

Старовойт заявил, что силами ПВО сбили "два украинских беспилотника "Стриж". По его словам, пострадавших нет.

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Россия показала сбитый "украинский беспилотник"

Позже Старовойт сообщил, что якобы произошел "очередной минометный обстрел" в поселке Теткино:

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"Основной удар пришелся на территорию рядом с сахарным заводом. Предварительно, зафиксировали повреждения кровли, окон и фасадов на нескольких домах. Пострадавших нет. Наши военные подавили атаку противника ответным огнем", – написал губернатор в Сети.

РФ заявила якобы об обстреле поселка Теткино

Взрывы в Белгороде

В российском Белгороде ночью 3 июля прозвучали громкие взрывы.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в первом сообщении о происшествии заявил о "серии громких звуков".

"Причины произошедшего выясняются, вероятно, сработало ПВО", — написал он.

Позже чиновник заявил о 3 погибших, 4 раненых и частичных разрушениях 11 многоквартирных и 39 частных домов.

К слову, этот город страны-агрессора находится в 25 км от украинской границы.

Позже выяснилось, что в Белгород прилетела российская ракета. Так, в одном из поврежденных домов застряли фрагменты ракет российского ЗРПК "Панцирь С1". Таким образом, РФ в очередной раз сама себя обстреляла.

Мы также сообщали, что жители Белгорода шокированы ночными взрывами. Кто-то уже думает, что делать в случае бомбежки, а кто-то и вовсе предложил уйти в отставку министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вышел к местным жителям, чтобы успокоить их после ночных взрывов. Но что-то пошло не так, и чиновник так и не смог подобрать нужные слова о происходящем.