"Хлопки" не лише у Бєлгороді. Губернатор Курської області заявив про обстріли (фото)

Влада Курської області повідомила "про обстріл" Тьоткіно. Фото: колаж "Сьогодні"

Вночі проти 3 липня в Курській області пролунали вибухи. Місцева влада заявила, що сили ППО нібито збили два "українські безпілотники "Стриж". Пізніше повідомили про "мінометний обстріл" у селищі Тьоткіно.

Про це розповів губернатор Курської області Роман Старовойт.

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Що відомо?

Старовойт заявив, що сили ППО збили "два українські безпілотники "Стриж". За його словами, постраждалих немає.

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Росія показала збитий "український безпілотник"

Пізніше Старовойт повідомив, що нібито стався "черговий мінометний обстріл" у селищі Тьоткіно:

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"Основний удар припав на територію поряд із цукровим заводом. Попередньо, зафіксували пошкодження покрівлі, вікон та фасадів на кількох будинках. Постраждалих немає. Наші військові придушили атаку противника у відповідь вогнем", – написав губернатор у Мережі.

РФ заявила нібито про обстріл селища Тьоткіно

Вибухи у Бєлгороді

У російському Бєлгороді вночі 3 липня пролунали гучні вибухи.

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у першому повідомленні про подію заявив про "серію гучних звуків".

"Причини того, що сталося, з'ясовуються, ймовірно, спрацювала ППО", – написав він.

Пізніше чиновник заявив про 3 загиблих, 4 поранених і часткові руйнування 11 багатоквартирних і 39 приватних будинків.

До речі, це місто країни-агресора лежить за 25 км від українського кордону.

Пізніше з'ясувалося, що в Бєлгород прилетіла російська ракета. Зокрема, в одному з пошкоджених будинків застрягли фрагменти ракет російського ЗРПК "Панцир С1". Отже, РФ вкотре сама себе обстріляла.

Ми також повідомляли, що жителі Бєлгорода шоковані нічними вибухами. Хтось вже думає, що робити у разі бомбардування, а хтось взагалі запропонував піти у відставку міністру оборони РФ Сергію Шойгу.

Крім того, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков вийшов до місцевих жителів, щоб заспокоїти їх після нічних вибухів. Але щось пішло не так, і чиновник так і не зміг підібрати потрібні слова про те, що відбувається.