Нові "хлопки". У Бєлгороді пролунали потужні вибухи (відео)

Губернатор області заявив про загиблих, поранених та руйнування

У Бєлгороді почалася пожежа. Фото: колаж "Сьогодні"

У Бєлгороді вночі 3 липня пролунали гучні вибухи. Усі подробиці зараз з'ясовуються. Але вже відомо, що є загиблі, поранені та руйнування.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24".

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Що відомо?

Губернатор області заявив про 3 загиблих, 4 поранених та часткові руйнування 11 багатоквартирних і 39 приватних будинків.

"Причини того, що сталося, з'ясовуються, ймовірно, спрацювало ППО", – написав він.

До речі, місто розташоване за 60 км від українського кордону.

Вибухи у Росії

1 квітня російські ЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області впав снаряд , нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі , яка знищила кілька цистерн з нафтою.

, нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху , яка знищила кілька цистерн з нафтою. У Міноборони України спростували заяву РФ та відповіли, що наші захисники не мають стосунку до надзвичайної події у Бєлгороді. Високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази: безладність окупантів або ж спроба приховати чиюсь корупцію. За заявою наших військових, вони не мають інформації про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.

У Брянську вночі проти понеділка, 25 квітня, пролунали вибухи. Після цього почалася пожежа на місцевій нафтобазі, а також на території військової частини.

Через деякий час у пресслужбі уряду Брянської області підтвердили пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи також не було жодних згадок.

пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи також не було жодних згадок. Жителів будинків біля нафтобази в Брянську почали евакуювати поліцейські.

Раніше ми розповідали, що у Бєлгороді знову неспокійно – у небі літають вогняні кулі та чути вибухи.