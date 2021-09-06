Индийская компания создаст новый препарат от COVID-19

Этот препарат будет снижать риск смерти среди пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19. Коллаж: "Сегодня"

Индийский разработчик лекарств Hetero заявил, что получил разрешение от органов здравоохранения на экстренное создание генерической версии препарата Roche Holding AG's (ROG.S) COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

"Roche Holding AG's (ROG.S) COVID-19 – снижает риск смерти среди пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, а также сокращает время восстановления и снижает потребность в искусственной вентиляции легких",– сообщают эксперты.

Компания Hetero планирует сделать препарат доступным в Индии к концу месяца под торговой маркой Tocira на ее заводе в Хайдарабаде.

Pfizer также может создать вакцину от нового штамма

Компания Pfizer может создать вакцину от нового штамма коронавируса в течение трех месяцев после его выявления. Ученые производителя постоянно изучают эффективность препаратов против новых вариантов инфекции, заявил в интервью Fox News гендиректор компании Альберт Бурла.

"Каждый раз, как очередной вариант (коронавируса) появляется в мире, наши ученые изучают, может ли этот вариант миновать защиту нашей вакцины. На данный момент мы не выявили ни одного такого (штамма). Но мы считаем, что, вероятно, однажды такой появится", – заявил Бурла.

Он уточнил, что на сегодняшний день компания не выявила ни одного штамма, который способен обойти защиту нынешней вакцины Pfizer.

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