Иногда они взлетают. В РФ испытали гиперзвуковую ракету "Циркон" (видео)

Ракета поразила условную цель/Коллаж: Сегодня

Россия продолжает бряцать оружием. ВМФ впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск".

Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

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"Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск". Стрельба была проведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря", — говорится в сообщении.

Детали испытания

Ракета поразила условную цель и испытательную стрельбу признали успешной. До этого пуски "Циркона" осуществлялись с надводных кораблей, в частности с фрегата "Адмирал Горшков".

Ракета "Циркон"

По информации Википедии, "Циркон" — российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая "НПО машиностроения". Входит в состав комплекса 3K22 "Циркон". Ею планируется заменить тяжелую противокорабельную ракету П-700 "Гранит".

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Основной целью "Циркона", как и других крылатых ракет, есть надводные корабли противника различных классов от фрегатов до авианосцев, а также его наземные военные объекты в радиусе поражения.

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