Іноді вони злітають. У РФ випробували гіперзвукову ракету "Циркон" (відео)

Ракета вразила умовну ціль/Колаж: Сьогодні

Росія продовжує брязкати зброєю. ВМФ вперше провів випробування гіперзвукової ракети "Циркон" з атомного підводного човна "Сєвєродвінськ".

Про це повідомляє Міністерство оборони Російської Федерації.

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"Військово-морський флот Росії вперше провів випробування гіперзвукової ракети "Циркон" з атомного підводного човна " Сєвєродвінськ". Стрілянина була проведена по умовній морській цілі в акваторії Баренцевого моря", — йдеться в повідомленні.

Деталі випробування

Ракета вразила умовну ціль і випробувальну стрілянину визнали успішною. До цього пуски "Циркону" здійснювалися з надводних кораблів, зокрема з фрегата "Адмірал Горшков".

Ракета "Циркон"

За інформацією Вікіпедії, "Циркон" — російська гіперзвукова протикорабельна крилата ракета, що розробляється "НВО машинобудування". Входить до складу комплексу 3K22 "Циркон". Нею планується замінити важку протикорабельну ракету П-700 "Граніт".

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Основною метою "Циркону", як і інших крилатих ракет, є надводні кораблі супротивника різних класів від фрегатів до авіаносців, а також його наземні військові об'єкти в радіусі ураження.

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