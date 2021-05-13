Испания открывает границы для туристов – украинцев тоже ждут

Власти королевства хотят развеять страх путешественников перед заграничными поездками – страны Восточной Европы один из приоритетов

Фото: REUTERS/Vincent West

Испанские власти надеются, что после 20 мая королевство сможет принимать иностранных туристов из третьих стран – после того, как Евросоюз отменит действие рекомендации Совета ЕС об ограничении несущественных поездок извне.

Об этом сообщает издание Diario de Sevilla.

На презентации кампании по запуску туризма "Вы заслуживаете Испанию" министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото допустила, что рекомендации могут быть ослаблены еще до 20 мая.

Это облегчит иностранным туристам из третьих стран транзит в Испанию через США или Великобританию.

Целью кампании Марото назвала преодоление психологического барьера и избавление от страхов перед путешествиями, а также побудить туристов к заграничным поездкам – в первую очередь, в Испанию.

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Основными направлениями притока туристов в Испанию министр назвала Восточную и Северную Европу, а также Великобританию, Францию и Германию.

Также министр напомнила, что в июне Испания запускает COVID-сертификаты. Предполагается, что украинские туристы смогут попасть в страну только с таким документом.

Напомним, ранее в испанском правительстве называли другую дату открытия границ для туристов – это собирались сделать в июне.

Тем временем сама страна понемногу выходит из чрезвычайного положения – в марте провели первый с начала пандемии масштабный концерт, на который пришли 5 тысяч человек.

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