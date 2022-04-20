Истерика в МИД РФ. Захарова пожаловалась на переговоры с Украиной

Спикер МИД РФ Мария Захарова / Фото: Коллаж: Сегодня

Спикер МИД страны-террориста Мария Захарова заявила, что там якобы и так ожидали "непоследовательности" Украины в ходе переговоров. Об этом пишет РБК.

По версии Захаровой, украинские делегаты то соглашались, то отказывались приезжать на встречу.

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"Здесь уже не то, что "доверяй и проверяй" — здесь просто "проверяй", потому что доверия к этим людям давно уже нет", — пожаловалась спикер МИД РФ.

Напомним, что в первые дни вторжения России в Украине дипломаты большинства стран покинули зал Совета ООН по правам человека, когда началось выступление российского пропагандиста Сергея Лаврова, который цинично врал, что войны в Украине нет и никто не нападал.

Переговоры с агрессором