Италия передаст Украине мощное оружие — премьер Нидерландов

Марк Рютте заявил, что Украина получит оружие от Италии/Фото: Morris MacMatzen/Getty Images, Antonio Masiello/Getty Images. Коллаж: "Сегодня"

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Украина в будущем получит от Италии тяжелое вооружение, подобное гаубицам, которые направляют Амстердам и Берлин.

Об этом Рютте заявил корреспонденту Politico, передает Европейская правда.

Реклама

Подробности

Рютте напомнил, что Германия и Нидерланды объявили о предоставлении Украине шести самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 в придачу к двенадцати, которые уже прибыли на прошлой неделе.

Он отметил, что в его стране не так много тяжелого вооружения, которое можно передать Киеву, но подчеркнул, что "Италия тоже решила приобщиться".

На уточняющий вопрос, идет ли речь о передаче Римом Panzerhaubitze 2000, нидерландский премьер отметил, что это еще не понятно, но "они (Италия — ред.) сказали, что в придачу к тому, что делают Нидерланды и Германия, они будут поставлять похоже оборудование".

Реклама

Министерство обороны Италии по запросу Politico отказалось комментировать заявления Рютте. Там объяснили, что перечень вооружения, назначенного Украине, засекречен.

Франция передаст ВСУ дополнительные САУ Caesar

Украина продолжает получать оружие от Запада. Франция передаст еще шесть самоходных артиллерийских установок Caesar.

Следует отметить, что новые САУ Украина получит в дополнение к тем 12, которые Франция передавала раньше.

Реклама

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что подобная бронетехника необходима, чтобы быстро передвигаться в находящихся под обстрелом противника районах. Лекорню не уточнил, когда Украина их получит.

Caesar – это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Германия предоставит Украине больше оружия. Также мы писали, насколько критично Украине не хватает оружия