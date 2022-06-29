Франция передаст ВСУ дополнительные САУ Caesar

Украина продолжает получать оружие от Запада. Франция передаст еще 6 самоходных артиллерийских установок Caesar.
Об этом сообщает Le Parisien.
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Следует отметить, что новые САУ Украина получит в дополнение к тем 12, которые Франция передавала раньше.
Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что подобная бронетехника необходима, чтобы быстро передвигаться в находящихся под обстрелом противника районах. Лекорню не уточнил, когда Украина их получит.
Caesar – это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км.
Запад обещает увеличить поставки оружия Украине
В Брюсселе 15 июня состоялось новое заседание формата "Рамштайн" – контактной группы по вопросам обороны Украины из представителей оборонных ведомств более 50 государств. Генерал армии США Марк Милли перечислил количество оказанной помощи Украине:
- 97 тысяч противотанковых систем;
- 237 бронированных автомобилей;
- 60 средств ПВО;
- 250 артиллерийских систем. Еще 398 собираются добавить;
- более 100 тысяч боеприпасов небольшого калибра.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Германия предоставит Украине больше оружия. Также мы писали, насколько критично Украине не хватает оружия.