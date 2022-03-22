Италия поддержала членство Украины в Евросоюзе

Зеленский выступил перед парламентом Италии / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Италия, которая еще совсем недавно считалась союзником России по многим вопросам, теперь не против того, чтобы Украина присоединилась к Европейскому Союзу. Об этом заявил премьер-министр страны Марио Драги после выступления президента Владимира Зеленского перед членами итальянского парламента.

Об этом сообщает местное агентство Ansa.

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"Мы хотим проложить путь большей близости Украины к Европе: это длительный процесс, состоящий из необходимых реформ. Италия в этом процессе находится рядом с Украиной. Италия хочет, чтобы Украина присоединилась к Европейскому Союзу", – заявил итальянский премьер.

Драги добавил, что сегодня Украина не только защищает себя, она защищает мир, свободу и безопасность всей Европы, и Италия благодарна нам за это.

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