Италия продлила карантин для туристов из ЕС

До средины мая продлили карантинные ограничения для путешественников из Европы, нужно будет сдавать дважды тест на коронавирус

В Италии на 15 дней продлили карантинные ограничения, ранее введенные из-за пандемии коронавируса, для туристов из других европейских стран.

Об этом пишет The Local.

Правило карантина для путешественников из ЕС было продлено из-за большого числа случаев заболевания в Италии и других европейских странах.

Тест на коронавирус нужно будет сдать дважды: до прибытия в страну и после изоляции на пять дней.

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Согласно последней статистике, в Италии за все время пандемии коронавирусом заболели 3,99 млн человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались более 120 тысяч человек. В то же время побороли болезнь более 3,43 млн человек.

Тем временем после более чем трех недель локдауна во Франции начали ослаблять карантинные меры, открыв начальные школы и детские сады.

В свою очередь глава немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Сахин уверен, что в течение трех-четырех месяцев Европа может добиться коллективного иммунитета (то есть наличия антител у 70% населения).