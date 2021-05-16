Из Газы по Израилю выпустили уже 2900 ракет – одна из них попала в квартиру (видео)

Армия обороны Израиля заявила, что люди подвергаются нападению, но их продолжат защищать

В Израиле заявили, что из Газы ХАМАС выпустил 2900 ракет. Одна из палестинских ракет, которую не сбил Железный купол, попала в квартиру.

Об этом заявила Армия обороны Израиля в Twitter.

"Это ущерб, нанесенный израильскому дому всего одной из 2900 ракет ХАМАС, выпущенных из Газы по Израилю. Израильтяне подвергаются нападению. Мы продолжим их защищать", - говорится в сообщении.

Тем временем, один из лидеров ХАМАС, глава политбюро движения за пределами Палестины Халед Машааль призвал к прекращению обстрела в секторе Газа и выдвинул ряд требований.

Напомним, что с 11 мая Израиль исектор Газа обмениваются ракетными ударами. Счет жертв идет на десятки, сотни человек ранены. На этом фоне ЦАХАЛ стянул к границам Газы несколько бригад войск и мобилизовал тысячи резервистов.