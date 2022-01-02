Израиль и ХАМАС обменялись ракетными ударами (фото, видео)

Израильские удары по объектам ХАМАС. Коллаж "Сегодня"
Боевики палестинского исламистского движения ХАМАС выпустили ракеты по Израилю, а израильская армия нанесла удар в ответ. Об этом сообщили Силы обороны Израиля.
"Из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены две ракеты. Согласно протоколу, сирены не звучали и не было перехвата, поскольку ракеты приземлились в море у побережья центральной части Израиля", – говорится в сообщении.
Reuters пишет, что боевики не сразу взяли на себя ответственность за ракетные обстрелы. А местная полиция сообщила, что в результате атак погибших и пострадавших нет.
Израильская армия в ответ на атаку боевиков нанесла удары по террористическим объектам в секторе Газа: по постам безопасности ХАМАС и ракетной площадке.
Конфликт Израиля и Палестины
- Между Израилем и сектором Газа 21 мая было объявлено перемирие. С начала мая 2020 года, за 11 дней вооруженного конфликта, погибло более 200 человек, большинство – в секторе Газа. Палестинцы выпустили по израильским городам тысячи ракет – система противоракетной обороны Израиля "Железный купол" трудилась как никогда, но не все атаки удавалось отразить.
- Тогда Израиль заявил о военной, а ХАМАС о политической победе в войне. Нетаньяху заявлял о нанесении масштабного урона боевикам, а в ХАМАС говорили, что достигли своих целей.
- Но уже в июле ХАМАС устроил пожары в Израиле с помощью воздушных шаров. В ответ самолеты Армии обороны Израиля обстреляли ряд целей в Газе.