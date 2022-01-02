Ізраїль та ХАМАС обмінялися ракетними ударами (фото, відео)

Ізраїльські удари по об'єктах ХАМАС. Колаж "Сьогодні"

Бойовики палестинського руху ісламізму ХАМАС випустили ракети по Ізраїлю, а ізраїльська армія завдала удару у відповідь. Про це повідомили Сили оборони Ізраїлю.

"З сектору Газа у бік Ізраїлю було випущено дві ракети. Згідно з протоколом, сирени не звучали і не було перехоплення, оскільки ракети приземлилися в морі біля узбережжя центральної частини Ізраїлю", – йдеться у повідомленні.

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Reuters пише, що бойовики не відразу взяли на себе відповідальність за ракетні обстріли. А місцева поліція повідомила, що внаслідок атак загиблих та постраждалих немає.

Удар у відповідь Ізраїлю по ХАМАС

Ізраїльська армія у відповідь на атаку бойовиків завдала ударів по терористичних об'єктах у секторі Газа: по постах безпеки ХАМАС та ракетному майданчику.

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