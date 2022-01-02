Ізраїль та ХАМАС обмінялися ракетними ударами (фото, відео)

Ізраїльські удари по об'єктах ХАМАС. Колаж "Сьогодні"
Бойовики палестинського руху ісламізму ХАМАС випустили ракети по Ізраїлю, а ізраїльська армія завдала удару у відповідь. Про це повідомили Сили оборони Ізраїлю.
"З сектору Газа у бік Ізраїлю було випущено дві ракети. Згідно з протоколом, сирени не звучали і не було перехоплення, оскільки ракети приземлилися в морі біля узбережжя центральної частини Ізраїлю", – йдеться у повідомленні.
Reuters пише, що бойовики не відразу взяли на себе відповідальність за ракетні обстріли. А місцева поліція повідомила, що внаслідок атак загиблих та постраждалих немає.
Ізраїльська армія у відповідь на атаку бойовиків завдала ударів по терористичних об'єктах у секторі Газа: по постах безпеки ХАМАС та ракетному майданчику.
Конфлікт Ізраїлю та Палестини
- Між Ізраїлем та сектором Газа 21 травня було оголошено перемир'я. З початку травня 2020 року, за 11 днів збройного конфлікту, загинуло понад 200 людей, більшість – у секторі Газа. Палестинці випустили по ізраїльських містах тисячі ракет – система протиракетної оборони Ізраїлю "Залізний купол" працювала як ніколи, але не всі атаки вдавалося відбити.
- Тоді Ізраїль заявив про військову, а ХАМАС про політичну перемогу у війні. Нетаньяху заявляв про завдання масштабних втрат бойовикам, а в ХАМАС говорили, що досягли своїх цілей.
- Але вже у липні ХАМАС влаштував пожежі в Ізраїлі за допомогою повітряних куль. У відповідь літаки Армії оборони Ізраїлю обстріляли низку цілей у Газі.