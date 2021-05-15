Израиль нанес ракетный удар по зданию в Газе, где располагались офисы мировых СМИ (видео)

В башне Аль-Джалаа, в частности, размещались представительства телеканала Al Arabiya, агентства Associated Press и других медиа

Коллаж "Сегодня"

Израиль нанес четыре ракетных удара по 11-этажному зданию в секторе Газа, в котором располагаются офисы ряда мировых СМИ, апартаменты и коммерческие компании.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

В башне Аль-Джалаа, в частности, размещались представительства телеканала Al Arabiya, агентства Associated Press и других медиа.

Как отмечает Times of Israel, ранее военные предупредили всех жильцов о планируемой бомбардировке. Они также отправили ракету, которая не причинила серьезных повреждений, в качестве предупреждения.

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Также издание отмечает, что в здании могли располагаться "киберцентры, оружейные склады и различные узлы связи", используемые боевиками ХАМАС.

Израильская армия подтвердила нанесение удара по многоэтажному зданию в секторе Газа. По их данным, боевики использовали башню Аль-Джалаа в военных целях.

Видео: Telegram

Ранее Израиль совершил самую масштабную атаку на ХАМАС с начала нового конфликта с Палестиной – за 40 минут в сектор Газа попали полторы сотни ракет.

Напомним, что с 11 мая Израиль и сектор Газа обмениваются ракетными ударами. Счет жертв идет на десятки, сотни человек ранены. На этом фоне ЦАХАЛ стянул к границам Газы несколько бригад войск и мобилизовал тысячи резервистов.