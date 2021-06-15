Израиль открыл границы для украинцев – кто сможет въехать в страну

Для въезда граждане должны получить специальное разрешение, сделать ПЦР-тест на коронавирус и отбыть самоизоляцию

Израиль открыл полеты в Украину / Фото: Pixabay и twitter.com/kann_news

Израиль открыл границы для украинцев. Для въезда граждане должны получить специальное разрешение, сделать ПЦР-тест на коронавирус и отбыть самоизоляцию.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Израиле.

Чтобы попасть в страну, сначала нужно подать заявку в израильское дипломатическое или консульское учреждение в Украине или в Управление по вопросам народонаселения и иммиграции.

Право на въезд имеют:

иностранцы, чьи родители проживают в Израиле;

иностранцы, которых пригласили на свадьбу или похороны;

иностранцы, которые едут на лечение;

студенты, обучающиеся в Израиле или готовящиеся поступать в вузы и т. п.

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Попасть в Израиль можно только с отрицательным ПЦР-тестом, его нужно сделать за 72 часа до прибытия. После приезда необходимо сделать повторный анализ (80 шекелей при онлайн-регистрации или 100 шекелей при регистрации в аэропорту). Эти требования распространяется даже на людей, имеющих сертификат о вакцинации или справку о выздоровлении от COVID-19.

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Также украинцам нужно иметь при себе страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания COVID-19.

После получения разрешения на въезд нужно заполнить декларацию.

"Декларация должна быть заполнена не более чем за 24 часа до рейса. В декларации пассажир предоставляет свои личные данные, медицинские сведения, а также подробную информацию о месте самоизоляции в Израиле", – сказано в сообщении.

Все граждане должны пройти самоизоляцию (14 или 10 дней) при условии, что пассажир будет иметь два отрицательных ПЦР-теста. Вакцинированным со справкой и переболевшим самоизоляция не нужна.

Как сообщалось ранее, власти Германии отменят ограничения на въезд для иностранных туристов. Однако страны должны соответствовать определенному показателю по заболеваемости COVID-19.

Также мы писали, что Испания с 7 июня открыла границы для иностранных туристов. Для въезда в страну нужно пройти курс вакцинации от коронавируса.

В каких еще странах ждут украинских путешественников и какие документы нужны для въезда, смотрите в сюжете: