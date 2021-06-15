Израиль открыл границы для украинцев – кто сможет въехать в страну

Израиль открыл полеты в Украину / Фото: Pixabay и twitter.com/kann_news
Израиль открыл границы для украинцев. Для въезда граждане должны получить специальное разрешение, сделать ПЦР-тест на коронавирус и отбыть самоизоляцию.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Израиле.
Чтобы попасть в страну, сначала нужно подать заявку в израильское дипломатическое или консульское учреждение в Украине или в Управление по вопросам народонаселения и иммиграции.
Право на въезд имеют:
- иностранцы, чьи родители проживают в Израиле;
- иностранцы, которых пригласили на свадьбу или похороны;
- иностранцы, которые едут на лечение;
- студенты, обучающиеся в Израиле или готовящиеся поступать в вузы и т. п.
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Попасть в Израиль можно только с отрицательным ПЦР-тестом, его нужно сделать за 72 часа до прибытия. После приезда необходимо сделать повторный анализ (80 шекелей при онлайн-регистрации или 100 шекелей при регистрации в аэропорту). Эти требования распространяется даже на людей, имеющих сертификат о вакцинации или справку о выздоровлении от COVID-19.
- Также украинцам нужно иметь при себе страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания COVID-19.
- После получения разрешения на въезд нужно заполнить декларацию.
"Декларация должна быть заполнена не более чем за 24 часа до рейса. В декларации пассажир предоставляет свои личные данные, медицинские сведения, а также подробную информацию о месте самоизоляции в Израиле", – сказано в сообщении.
- Все граждане должны пройти самоизоляцию (14 или 10 дней) при условии, что пассажир будет иметь два отрицательных ПЦР-теста. Вакцинированным со справкой и переболевшим самоизоляция не нужна.
Как сообщалось ранее, власти Германии отменят ограничения на въезд для иностранных туристов. Однако страны должны соответствовать определенному показателю по заболеваемости COVID-19.
Также мы писали, что Испания с 7 июня открыла границы для иностранных туристов. Для въезда в страну нужно пройти курс вакцинации от коронавируса.
В каких еще странах ждут украинских путешественников и какие документы нужны для въезда, смотрите в сюжете:
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