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Германия отменит ограничения на въезд с 1 июля – смогут ли поехать украинцы?

11 июня 2021 15:37

Виталий Семченко Виталий Семченко

Поездки будут разрешены для стран с показателем заражаемости ниже 200 на 100 тыс. человек в течение последних семи дней

Германия отменит ограничения на въезд с 1 июля

Германия отменит ограничения на въезд с 1 июля / Фото: Pixabay

Власти Германии отменят ограничения на въезд для иностранных туристов. Однако страны должны соответствовать определенному показателю по заболеваемости COVID-19.

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Об этом сообщает Bild.

По словам министра иностранных дел Хайко Мааса, поездки будут разрешены для стран с показателем заражаемости ниже 200 на 100 тыс. человек в течение последних семи дней.

"Это возможно, потому что в будущем в Европе появятся четкие общие правила обращения с теми, кто был вакцинирован, с теми, кто выздоровел, и с теми, кто прошел тестирование", – сказано в материале.

На сегодняшний день в Украине показатель заболеваемости составляет 65 на 100 тысяч человек.

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Как сообщалось ранее, Испания с 7 июня открыла границы для иностранных туристов. Для въезда в страну нужно пройти курс вакцинации от коронавируса.

Также мы писали, что попасть в Хорватию теперь будет немного проще – страна ослабила правила въезда для тех, кто не проходил вакцинацию, и тех, кого обошла коронавирусная болезнь.

В каких еще странах ждут украинских путешественников и какие документы нужны для въезда, смотрите в сюжете:

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