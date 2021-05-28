Израиль продлил запрет на поездки в Украину – посчитали опасной

Израиль понемногу начинает принимать туристов, но при этом Министерство здравоохранения страны продлило запрет на поездки в Украину и ряд других стран, посчитав их небезопасными с эпидемиологической точки зрения.

Об этом Jerusalem Post.

В список стран с высоким уровнем распространения COVID-19, кроме Украины, также попали Россия, Турция, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Эфиопия. Запрет не распространяется на пассажиров стыковочных рейсов.

Кроме того, по возвращению из этих стран жителям Израиля придется отбыть 14 дней карантина даже в том случае, если они прошли вакцинацию от COVID-19 или успешно перенесли коронавирусом.

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Данная мера действует с 3 мая.

Стоит отметить, что с 23 мая Израиль открыл границы для иностранных туристов. Накануне в Израиль прибыла первая группа туристов, а до 15 июня власти ожидают принять еще 20 таких групп, в частности, из США, Великобритании и Германии.

Среди требований к приезжающим: пройти вакцинацию, сдать отрицательный тест на коронавирус до поездки и по прилету в тель-авивский аэропорт "Бен-Гурион". Также в одной группе могут приезжать не более 30 человек.

Напомним, что благодаря активным темпам вакцинации населения Израиль уже практически победил коронавирусную эпидемию. Благодаря этому в стране отменили требование носить маску на открытом воздухе.