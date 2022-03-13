Израиль выступил с требованием к России из-за Украины

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Израиль осуждает вторжение Российской Федерации в Украину.

Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, сообщает МИД Израиля.

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Полная координация

"Оно (вторжение – ред.) лишено всякого оправдания, и мы призываем Россию прекратить обстрелы и атаки и решить этот конфликт за столом переговоров", – сказал Яир Лапид.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид. Фото – mfa.gov.il.

По его словам, Израиль сделает все возможное, чтобы "помочь достичь мирного решения":

"Мы работаем в полной координации с нашим союзником – Соединенными Штатами – и нашими европейскими партнерами, чтобы попытаться как можно быстрее положить конец этой жестокой трагедии".

Израильские историки назвали Путина фашистом

Ученые-историки Центра Кантора из Тель-Авива осудили войну РФ против Украины и назвали ее агрессией в фашистском стиле. По словам исследователей, политика президента РФ Владимира Путина – угроза мировой демократии, миру и безопасности.

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"Агрессия в фашистском стиле противоречит важным моральным урокам, которые человечество должно было извлечь из периода нацизма, включая неприкосновенность человеческой жизни и суверенность демократических, мирных наций. На руках у Путина – кровь тысяч жертв, включая детей", – говорится в письме.

Напомним, СМИ начали распространять информацию о том, что якобы премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал Владимира Зеленского принять условия России по прекращению войны. Однако советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что это неправда – Нафтали Беннет наоборот призывает РФ адекватно оценивать ситуацию.

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