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Ізраїль виступив із вимогою до Росії через Україну

Павло Чернишук
13 березня, 15:34
Глава МЗС Ізраїлю заявив про роботу із США

/ Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Ізраїль засуджує вторгнення Російської Федерації до України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід, повідомляє МЗС Ізраїлю.

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Повна координація

"Воно (вторгнення. – Ред.) позбавлене будь-якого виправдання, і ми закликаємо Росію припинити обстріли та атаки і розв'язати цей конфлікт за столом переговорів", – сказав Яїр Лапід.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід. Фото – mfa.gov.il.

За його словами, Ізраїль зробить усе можливе, щоб "допомогти досягти мирного рішення":

"Ми працюємо в повній координації з нашим союзником – Сполученими Штатами – і нашими європейськими партнерами, щоб спробувати якнайшвидше покласти край цій жорстокій трагедії".

Ізраїльські історики назвали Путіна фашистом

Вчені-історики Центру Кантора з Тель-Авіва засудили війну РФ проти України та назвали її агресією у фашистському стилі. За словами дослідників, політика президента РФ Володимира Путіна – загроза світовій демократії, миру та безпеці.

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"Агресія у фашистському стилі суперечить важливим моральним урокам, які людство мало отримати з періоду нацизму, включаючи недоторканність людського життя і суверенність демократичних, мирних націй. На руках у Путіна – кров тисяч жертв, серед них дітей", – йдеться в листі.

Нагадаємо, ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що нібито прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет закликав Володимира Зеленського прийняти умови Росії для припинення війни. Проте радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що це неправда Нафталі Бенет, навпаки, закликає РФ адекватно оцінювати ситуацію.

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