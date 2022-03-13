Ізраїль виступив із вимогою до Росії через Україну

/ Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Ізраїль засуджує вторгнення Російської Федерації до України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід, повідомляє МЗС Ізраїлю.

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Повна координація

"Воно (вторгнення. – Ред.) позбавлене будь-якого виправдання, і ми закликаємо Росію припинити обстріли та атаки і розв'язати цей конфлікт за столом переговорів", – сказав Яїр Лапід.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід. Фото – mfa.gov.il.

За його словами, Ізраїль зробить усе можливе, щоб "допомогти досягти мирного рішення":

"Ми працюємо в повній координації з нашим союзником – Сполученими Штатами – і нашими європейськими партнерами, щоб спробувати якнайшвидше покласти край цій жорстокій трагедії".

Ізраїльські історики назвали Путіна фашистом

Вчені-історики Центру Кантора з Тель-Авіва засудили війну РФ проти України та назвали її агресією у фашистському стилі. За словами дослідників, політика президента РФ Володимира Путіна – загроза світовій демократії, миру та безпеці.

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"Агресія у фашистському стилі суперечить важливим моральним урокам, які людство мало отримати з періоду нацизму, включаючи недоторканність людського життя і суверенність демократичних, мирних націй. На руках у Путіна – кров тисяч жертв, серед них дітей", – йдеться в листі.

Нагадаємо, ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що нібито прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет закликав Володимира Зеленського прийняти умови Росії для припинення війни. Проте радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що це неправда – Нафталі Бенет, навпаки, закликає РФ адекватно оцінювати ситуацію.

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