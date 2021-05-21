Израиль заявил о военной, а ХАМАС о политической победе в войне

Нетаньяху заявил о нанесении масштабного урона боевикам, а в ХАМАС говорят, что достигли своих целей

У Израиля и ХАМАС разные взгляды на то, кто победил в войне

Израиль заставил движение ХАМАС заплатить высокую цену за их агрессию. 11 дней мощнейших ударов по радикалам сектора Газа изменили баланс сил и правила игры, заявил в телеобращении премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Тем временем лидер ХАМАС Исмаил Хания утверждает, что этом конфликте победили они, передает Times of Israel.

О каком уроне говорит Израиль?

"Израиль разрушил километры тоннелей ХАМАС, бункеры, командные пункты. Террористам больше негде прятаться", – заявил Нетаньяху.

Министр обороны Израиля Бени Ганц, в свою очередь, заявил, что израильские военные достигли всех поставленных целей в секторе Газа.

"Мы достигли всех поставленных целей, заставили ХАМАС заплатить очень высокую цену и отбросили его на много лет назад", – сказал Ганц.

Что говорят в ХАМАС?

"Мы разрушили проект по "сосуществованию" с Израилем и "нормализации" отношений с ним", - заявил лидер ХАМАС Хания.

По его словам, произошедший конфликт серьезным образом повлияет на отношения государств региона с Израилем. Хания ожидает региональной поддержки после прекращения боевых действий.

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"Вы увидите еще много дипломатических контактов и успехов. Вы увидели, как пробудился наш народ... чтобы встать на защиту Иерусалима, Палестины и сопротивления", – добавил Хания.

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Когда будет эвакуация украинцев?

В настоящее время около 140 украинцев, котрые находятся в сектора Газа, изъявили желание вернуться на родину, сообщил "Сегодня" спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Начало эвакуации до сих пор сдерживали продолжение боевых действий и отсутствие гарантий безопасности для безопасного выезда наших граждан. В то же время, по достижении договоренности между Израилем и ХАМАС о прекращении огня надеемся начать возвращение граждан Украины из зоны конфликта в ближайшее время", - отметил Николенко.

Напомним, режим прекращения огня между Израилем и боевиками ХАМАС вступил в силу в 2 часа ночи пятницы. За 11 дней вооруженного конфликта погибло более 200 человек, большинство в секторе Газа. Более подробно читайте в материале "Сегодня".