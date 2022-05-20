Известный историк доказал, почему Россия фашистское государство

Путин устроил фашистское государство, считает историк / Фото: Reuters

В США вышла статья профессора Йельского университета, известного историка и писателя Тимоти Снайдера под названием "Это должно прозвучать: Россия – фашистское государство". Он тезисно объяснил, почему то, что написано в заголовке, является правдой. Колонку опубликовало издание The New York Times.

Снайдер, который специализируется на истории Восточной Европы, написал, что на фронтах Второй мировой войны была побеждена нацистская Германия, но не идеология фашизма. Самой яркой ассоциацией этой идеологии были Гитлер и Холокост. Но автор считает, что это очень узкий подход. Фашизм прокатился в разное время и в разном масштабе по многим странам Европы. Во всех своих проявлениях он всегда стремится к победе желаний лидера над здравым смыслом. По словам Снайдера, именно это происходит сейчас в России, которая ведет самую настоящую фашистскую войну.

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Автор публикации утверждает, что сегодняшняя Россия отвечает большинству критериев, из которых, по мнению историков, состоит фашизм:

Культ одного лидера — Владимир Путин

Культ умерших за нечто великое — победа в ВОВ

Миф о былом величии империи и желание его вернуть

Мощная машина пропаганды

Визуальные символы как знак принадлежности — Z и V

Массовые мероприятия в поддержку вождя

Язык ненависти по отношению к конкретной группе людей

Снайдер поражается сходству между гитлеровской Германией и путинской Россией. Он пишет, что Россия повторяет этот путь, сея вокруг себя страдания и разрушения.

Автор указывает на ошибочность мнения, что страна, победившая когда-то фашистов, сама не может такой стать. До определенного момента фашизм не вызывал у Советского Союза особой неприязни, что следует из заключенного в 1939 году союзнического договора между СССР и Германией. Речи нацистских лидеров перепечатывались в советской прессе. В свою очередь, власти Германии указывали на эффективность советской политики депортации малых народов.

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Известный нацист, философ и мыслитель Карл Шмитт заявлял, что фашистская политика начинается с определения врага. Именно этим на протяжении всей своей истории занимался Советский Союз, и этим же сейчас занимается Путин, прикрываясь термином "антифашизм", пишет Снайдер.

Украинцы являются для российского президента нацистами, потому что не признают себя русскими и сопротивляются. А любой, кто выступает против его плана по уничтожению Украины – пособник нацизма/фашизма.

Выход из ситуации всего один: фашистский лидер должен быть окончательно и бесповоротно побежден, резюмирует Снайдер.

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