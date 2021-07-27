Нет укола – сиди и голодай. Кадыров запретил чеченцам без прививки ходить в магазины и ездить в автобусах

В Чечне при посадке в общественный транспорт необходимо предъявить справку о вакцинации против коронавируса

Посещение мечети "Сердце Чечни" теперь без справки невозможно / Коллаж "Сегодня"

Власти Чечни вводят особые ограничения в рамках борьбы с коронавирусом. Отныне на территории этой республики Российской Федерации нельзя будет сделать покупки в магазине, помолиться в мечети или проехаться на общественном транспорте без справки об вакцинации.

Об этом сообщает чеченский государственный телеканал "Грозный".

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Тем, кто не вакцинировался от коронавируса и не имеет на руках соответствующей справки, запрещено входить в мечети и во все розничные магазины. Аналогичные требования распространяются на все точки розничной торговли, общепита и бытового обслуживания, а также на общественный транспорт.

"Также на общественном транспорте введется требование на наличие у пассажиров масок, справок и сертификатов о прививке", — заявил руководитель местного штаба по борьбе с COVID-19 Вахит Усмаев.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров указал, что жители сами должны проявить "гражданскую сознательность" и привиться, чтобы защитить себя от вируса. Он поставил план по 100% прививанию взрослого населения республики.

"Мы должны добиться того, чтобы вакцинацию прошло все взрослое население республики, а не ограничиваться 60%. Важно прислушаться к мнению врачей, а не к людям, которые не имеют ничего общего с медициной", — заявил Кадыров.

В Чечне уже действует план по всеобщему прививанию взрослого населения.

Согласно заявлению главного санитарного врача Чечни, до 25 августа по одно дозе должны получить:

сотрудники госучреждений;

сферы услуг;

журналисты;

члены избирательных комиссий;

студенты вузов и колледжей.

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Официально в Чечне заявляют, что привились уже более 563 000 человек. При этом за минувшие сутки было выявлено 127 новых случаев заражения COVID-19.

Напомним, что согласно расследованию журналистов трех российских изданий: "Медузы", "Медиазоны" и "Холода", в России может быть в пять раз занижено официальное количество заразывшихся коронавирусом.

Недавно обязательная вакцинация была введена в Азербайджане.