Немає уколу – сиди і голодуй. Кадиров заборонив чеченцям без щеплення ходити до магазинів і їздити в автобусах

Відвідування мечеті "Серце Чечні" тепер без довідки неможливо / Колаж "Сегодня"
Влада Чечин вводить спеціальні обмеження в рамках боротьби з коронавірусом. Відтепер на території цієї республіки Російської Федерації не можна буде зробити покупки в магазині, помолитися в мечеті або проїхатися на громадському транспорті без довідки про вакцинацію.
Про це повідомляє чеченський державний телеканал "Грозний" .
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Тим, хто не вакцинувався від коронавірусу і не має на руках відповідної довідки, заборонено входити в мечеті і в усі роздрібні магазини. Аналогічні вимоги поширюються на всі точки роздрібної торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, а також на громадський транспорт.
"Також на громадському транспорті буде введена вимога на наявність у пасажирів масок, довідок та сертифікатів про щеплення", – заявив керівник місцевого штабу по боротьбі з COVID-19 Вахіт Усмаев.
Раніше глава Чечні Рамзан Кадиров зазначив, що жителі самі повинні проявити "громадянську свідомість" і зробити щеплення, щоб захистити себе від вірусу. Він поставив план по 100% вакцинації дорослого населення республіки.
"Ми повинні домогтися того, щоб вакцинацію пройшло все доросле населення республіки, а не обмежуватися 60%. Важливо прислухатися до думки лікарів, а не до людей, які не мають нічого спільного з медициною ", – заявив Кадиров.
У Чечні вже діє план по загальному щепленню дорослого населення.
Згідно із заявою головного санітарного лікаря Чечні, до 25 серпня по одій дозі повинні отримати:
- співробітники держустанов;
- сфери послуг;
- журналісти;
- члени виборчих комісій;
- студенти вузів і коледжів.
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Офіційно в Чечні заявляють, що зробили щеплення вже більше 563 000 людей. При цьому за минулу добу було виявлено 127 нових випадки зараження COVID-19.
Нагадаємо, що згідно з розслідуванням журналістів трьох російських видань: "Медузи", "Медіазони" і "Холода", в Росії може бути в п'ять разів занижена офіційна кількість тих, що заразився коронавірусом.
Нещодавно обов'язкова вакцинація була введена в Азербайджані .
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