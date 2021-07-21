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Небезпечніший за "Дельту"? ВООЗ попередила про загрозу нового штаму коронавірусу

21 липня 2021 8:41

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Щоб зупинити поширення коронавірусу, більшість людей має бути вакциновано

Глава ВОЗ заявив, що єдиний вихід - масова вакцинація. Коллаж "Сьогодні"

Глава ВОЗ заявив, що єдиний вихід - масова вакцинація. Коллаж "Сьогодні"

У світі може з'явитися новий і більш небезпечний штам коронавірусу. Пандемію можна зупинити, тільки якщо вакцинувати достатню кількість населення.

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Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус під час виступу в Токіо на 138-й сесії Міжнародного олімпійського комітету.

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За його словами, у світі з'являються інші варіанти вірусу і вони можуть бути більш небезпечними, ніж штам "Дельта", який і так призводить до сумних наслідків.

"Що більше буде варіантів, то більша ймовірність, що один із них просто буде обходити вакцини і таким чином доведеться все починати спочатку", – сказав він.

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Гебреєсус зазначив, що до кінця 2021 року мають бути щеплені 40% жителів кожної країни, а до середини наступного – мінімум 70%.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що в світі починається рання стадія третьої хвилі коронавірусучерез новий штам "Дельта", який вже поширився на 111 країн.

Крім того, в Україні вже хворі зі штамом "Дельта", вони повернулися з Росії. Ймовірно, саме там і підхопили хворобу.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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