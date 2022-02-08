Глава дипломатии ЕС: Путин не будет нападать на Украину, как Гитлер

Жозеп Боррель (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что Российская Федерация не решится на полномасштабное нападение на Украину.
Об этом говорится на сайте ЕС.
"Я бы не говорил, что мы находимся перед началом полномасштабной войны, подобно Второй мировой войне. Я не думаю, что Россия намерена вторгнуться в Украину, как Гитлер напал на Советский Союз в 41-м", – сказал Боррель.
По его словам, мир, безусловно, находимся в наиболее критическом моменте со времен завершения Холодной войны.
"Но я не думаю, что мы столкнемся с незамедлительными и "классическими" боевыми действиями с использованием пехоты, оккупации городов и захвата территорий. Это не значит, что Россия не способна нанести Украине огромный ущерб, ставя свой сапог на ее землю. Но, кроме этого, есть кибернетическая война, есть политическая дестабилизация, захвачены территории Донбасса", – добавил верховный представитель ЕС.
Боррель также отметил, что через концентрацию войск РФ, в частности, проверяла на прочность и слаженность НАТО и готовность к жесткому ответу.
Угроза вторжения РФ
- Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", а также воспользоваться возмущением по поводу данного видео, чтобы оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".
- Вблизи границ Украины Россия разместила примерно 115-тысячную армию. Сейчас вероятность значительной эскалации низкая, однако все может измениться в любой момент.
- В Госдепартаменте США заметили подозрительные передвижения российских войск в сторону Беларуси, которые якобы проходят под эгидой регулярных совместных военных учений.
- Кроме того, американские СМИ описали самый ужасный вариант вторжения Путина. Так, полномасштабное вторжение может повлечь за собой гибель от 25 000 до 50 000 мирных жителей, от 5 000 до 25 000 военнослужащих Украины, а также от 3 000 до 10 000 военнослужащих России.