Глава дипломатії ЄС: Путін не нападатиме на Україну, як Гітлер

Жозеп Боррель (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що Російська Федерація не наважиться на повномасштабний напад на Україну.
Про це йдеться на сайті ЄС.
"Я б не казав, що ми перебуваємо перед початком повномасштабної війни, подібно до Другої світової війни. Я не думаю, що Росія має намір вторгнутися в Україну, як Гітлер напав на Радянський Союз у 41-му", – сказав Боррель.
За його словами, світ, безумовно, перебуваємо у найкритичнішому моменті з часів завершення Холодної війни.
"Але я не думаю, що ми зіткнемося з негайними та "класичними" бойовими діями з використанням піхоти, окупації міст та захоплення територій. Це не означає, що Росія не здатна завдати Україні величезних збитків, ставлячи свій чобіт на її землю. Але, крім цього, є кібернетична війна, є політична дестабілізація, захоплені території Донбасу", – додав верховний представник ЄС.
Боррель також зазначив, що через концентрацію військ РФ, зокрема, перевіряла на міцність та злагодженість НАТО та готовність до жорсткої відповіді.
Загроза вторгнення РФ
- Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", а також скористатися обуренням щодо цього відео, щоб виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".
- Поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 115-тисячну армію. Зараз ймовірність значної ескалації низька, проте все може змінитися будь-якої миті.
- У Держдепартаменті США помітили підозрілі пересування російських військ у бік Білорусі, які нібито проходять під егідою регулярних спільних військових навчань.
- Крім того, американські ЗМІ описали найжахливіший варіант вторгнення Путіна. Так, повномасштабне вторгнення може призвести до загибелі від 25 000 до 50 000 мирних жителів, від 5 000 до 25 000 військовослужбовців України, а також від 3 000 до 10 000 військовослужбовців Росії.