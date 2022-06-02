Ермак в восторге! Как ирландские рыбаки в 2022 победили российский флот

Ирландские рыбаки сорвали учения флота РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время выступления Андрея Ермака перед Комитетом иностранных дел и обороны Ирландии, руководитель Офиса президента Украины заявил, что он восхищается тем, как ирландские рыбаки победили целый российский флот. "Сегодня" выяснила, что Ермак имел в виду.

"Мы были в восторге от действий ваших рыбаков, которые защитили исключительную экономическую зону Ирландии от учений российского флота. Это был утонченный и красивый ход. Уверен, прославленная ирландская сообразительность будет полезна украинцам", – сказал Андрей Ермак в парламенте Ирландии.

Ермак вспомнил вовсе не случай из учебников истории. Все произошло в январе 2022 года. Международный военный преступник Владимир Путин решил устроить стрельбы "артиллерии и запуск ракет" ВМФ России в Атлантике. Ирландские рыбаки оказались против.

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Что произошло

В самом начале 2022 Россия решила проводить учения на Атлантике, недалеко от берегов Ирландии. Россия честно предупредила власти этой страны о своих намерениях – направила соответствующее уведомление в Дублин. Учения планировались на 3-8 февраля 2022. Зоной для стрельб россияне выбрали район 240 км от юго-западного побережья Ирландии — в международных водах, но в пределах исключительной экономической зоны чужой страны.

"Основными задачами похода являются участие кораблей в военно-морских учениях, а также обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Мирового океана", — так в Минобороны России подали в официальных сообщениях цель своего присутствия под носом у королевы Великобритании.

Ирландские рыбаки не поняли, почему ради лицезрения Андреевского флага они должны свернуть свой промысел минимум на неделю и пригрозили сорвать учения – вывести минимум 60 траулеров в район их проведения. Было заявлено, что траулеры будут находиться в районе боевых учений все шесть дней их проведения, сменяя друг друга.

"Наши лодки отправятся в этот район 1 февраля на рыбалку. Мы сообщаем им, что будем ловить рыбу в наших традиционных районах рыболовства, и если это повлияет на их учения, это будет считаться мирным протестом. Будем столько, сколько сможем", – предупредил глава Ирландской организации производителей рыбы Юга и Запада Патрик Мерфи.

Мерфи честно выразил озабоченность тем фактом, что российские подводные лодки могут случайно запутаться в рыболовных снастях.

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Тогда в ситуацию вмешались дипломаты. Как передает немецкое агентство DW, состоялись переговоры между представителем ирландской Организации по экспорту и переработке рыбы и российским послом в этой стране Юрием Филатовым. По словам российского дипломата, учения будут "небольшими — может быть, три или четыре корабля, не больше и местным жителям совершенно не о чем беспокоиться или огорчаться".

"Жест доброй воли"

Чиновники из Дублина резюмировали, что остановить учения в международных водах они не могут. Все, чего они смогли добиться – договорились с россиянами, что между рыболовной флотилией и российскими кораблями будет создана буферная зона.

Это совершенно не удовлетворило европейских рыбаков. Тут уже возник вопрос комфороного проживания рыбы в водах Атлантики. Рыбаки заявили, что стрельбы могут негативно отразиться на рыбных запасах в регионе. В частности тунец может изменить характер своей миграции на годы!

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Тогда правительство Ирландии поддержало рыбаков и направила свой протест в Москву.

"У нас нет возможности предотвратить учения, но я ясно дал понять российскому послу в Ирландии, что это не приветствуется. Сейчас не время повышать военную активность и напряжение", — сказал министр иностранных дел страны Саймон Ковени во время заседания Совета ЕС в Брюсселе.

В итоге, за пять дней до начала военных маневров министр обороны России Сергей Шойгу решил отказаться от учений, о чем сообщил российский посол на своей странице в Фейсбуке. Подано это было как "жест доброй воли" со стороны Шойгу.

К этому моменту из базы в Балтийске уже гребли поближе к королеве корветы "Стойкий" и "Сообразительный". В результате им пришлось поворачивать обратно, так и не продемонстрировав ирландцам Андреевский флаг.

Что это было

В целом в Дублине прекрасно поняли, что учения недалеко от побережья ЕС были еще одним элементом противостояния России Западу на фоне разгорающегося конфликта вокруг Украины. Например, экс-министр сельского и морского хозяйства Майкл Крид обвинил Москву в провокации, поскольку ранее у нее никогда не возникало идей пострелять в этой части Мирового океана.

"Это наши воды. Вы можете себе представить, если бы русские подали заявку на отправку на материковую часть Ирландии для запуска ракет, как далеко они зашли бы с этим?", – отметил глава Ирландской организации производителей рыбы Юга и Запада Патрик Мерфи местному радио RTE.

Восторг

Отдельной своей похвалы удостоились ирландские рыбаки. А все потому, как писали западные аналитики, что годами политики во все мире думали, как остановить Россию от провокационных действий. А простые работяги показали, как это нужно делать.

"Ирландские рыбаки не просто унизили Москву: они также посрамили усилия западных столиц по сдерживанию. И они сделали это, объявив об асимметричном сдерживании с целью не дать причинить вред рыбе. Они могли заниматься своими мирными делами в ирландской экономической зоне в таких больших количествах, что русским было бы трудно провести свои учения", – так прокомментировало аналитическое агентство DefenseOne.

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