Калининградский транзит. Начнется ли война России с Литвой и чего ждать Украине

Из-за запрета на транзит грузов Россия пытается надавить на Запад, размахивая оружием. Фото: коллаж "Сегодня"

Между Москвой и Вильнюсом разгорелся дипломатический скандал из-за запрета на транзит российских грузов через территорию Литвы. Сайт "Сегодня" выяснил подробности конфликта и попытался разобраться, не перерастет ли он в войну и как инцидент отразится на Украине.

Что произошло

18 июня Литва прекратила транзит российских грузов, попавших под санкции ЕС, между Калининградской областью и основной территорией России. Оператор железных дорог Литвы LTG Cargo получил разъяснения Европейской комиссии, согласно которым, даже если санкционные товары и грузы идут из одной части России в другую, но через территорию ЕС, их перевозка должна быть запрещена.

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Под запрет ЕС попало почти 50 процентов грузов, среди которых:

стройматериалы;

цемент;

металлы.

Как отреагировала Россия и что заявили в Вильнюсе

20 июня временная поверенная в делах Литвы в России Виргиния Умбрасене была вызвана в МИД РФ. Российская сторона заявила протест и потребовала незамедлительной отмены ограничений.

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"Если в ближайшее время грузовой транзит не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов", – пригрозили в МИД РФ.

Однако Литва не только не сняла ограничения с железной дороги, но и распространила их на грузовой автомобильный транзит, заявив, что данный запрет предусмотрен санкциями ЕС в связи с вторжением России в Украину.

"Пассажиры и товары, на которые не распространяется санкционный режим ЕС, продолжают перевозиться по территории Литвы в Калининградскую область и из нее. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит. Литва последовательно реализует санкции ЕС", – сообщил литовский МИД.

МИД РФ заявил решительный протест. Фото: коллаж "Сегодня"

Угрозы жителям Литвы и внезапные учения

Россию такие доводы не убедили, и секретарь Совбеза РФ Сергей Патрушев начал угрожать не только правительству Литвы, но и всему литовскому народу.

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"Последствия российских ответных мер окажут серьезное негативное влияние на население Литвы", – заявил он.

О том, что ответные меры Москвы будут не в дипломатической, а в практической плоскости заявила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Какие именно меры будут приняты она не рассказала, но практически одновременно с угрозами чиновников, РФ внезапно начала проводить военные учения в Калининградской области.

В маневрах приняли участие около 1 тысячи военнослужащих Балтийского флота РФ и более 100 единиц боевой и специальной техники артиллерийских и ракетных частей. Как сообщило Минобороны РФ, артиллеристы и ракетчики выполнили "несколько сотен огневых задач" с применением РСЗО "Град" и "Ураган", крупнокалиберных пушек "Гиацинт", самоходных артиллерийских установок "Мста-С", "Акация" и "Гвоздика".

Во время учений был также проведена имитация ракетных ударов по Эстонии и другим странам Балтии. Об этом заявил канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Салм. По его словам, российские вертолеты также нарушили воздушную границу стран Балтии.

Николай Патрушев пригрозил Литве ответными мерами. Фото: коллаж "Сегодня"

Почему запрет на транзит российских грузов вызвал такой резонанс

Россия владеет развитым флотом, который может использовать в случае ограничения транспортировки железной дороги и автомобилями. Для этого лишь нужно выделить ряд судов, которые будут курсировать между Усть-Лугой в Ленинградской области и портами Калининградской области.

Однако в споре с Вильнюсом Москва, вероятно пошла на принцип – уж слишком сложно ей было заключить договор о транзите грузов через Литву в Калиниградскую область. Переговоры продолжались на протяжении трех лет – с 2000-го по 2003 год. Литва хотела взимать плату за транзит российских граждан, брала 72 часа на проверку документов, отказалась перевозить российских военнослужащих по военным билетам и вводила прочие ограничения.

Кремль смог решить вопрос при помощи Евросоюза. В ноябре 2002 года на саммите Россия-ЕС в Брюсселе была достигнута договоренность максимально упростить поездки в Калининград и обратно. С 1 июля 2003 года вводился в действие упрощенный транзитный документ и упрощенный проездной документ по железной дороге. Параллельно были достигнуты договоренности о транзите грузов. Тогда спецпредставитель президента РФ Дмитрий Рогозин доложил Владимиру Путину о том, что переговоры с Евросоюзом и Литвой по проблеме Калининграда завершены.

Сегодня Рогозин является главой "Роскосмоса", но как человек, который в 2002-2003 годах возглавлял переговоры между Москвой и Брюсселем, не смог не прокомментировать инцидент.

"Если Брюссель и Вильнюс инициативно и вероломно рушат подписанный ими пакет договоренностей по Калининградскому транзиту, вступивших в силу с 1 июля 2003 года, то в Евросоюзе должны понимать последствие своего суицидного решения для легитимности своей же собственной восточной границы", – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Дмитрий Рогозин: "В ЕС должны понимать последствие своего суицидного решения"

Какие ответные меры возможны

Обиженный на Литву и всю Европу Кремль, пытается надавить на Запад, размахивая оружием на учениях. Но чем Москва может ответить на блокаду Калининграда?

Отзыв признания независимости Литвы. Идея признать нелегитимным выход Прибалтийских республик из состава СССР в России продвигают со времен распада Союза. По мнению некоторых политиков "неконституционный Госсовет Горбачева не имел права принимать решение о пересмотре границ СССР и отсечение от него территорий". К слову, депутат Госдумы РФ Евгений Федоров недавно внес соответствующий законопроект. Выход из договоренностей с ЕС по Литве. Как заявил Дмитрий Рогозин, на переговорах с Брюсселем Россия признала границы Литовской республики в обмен на гарантии бесперебойного транзита граждан России и российских грузов из Калининграда и в Калининград. Благодаря этому признанию, по его словам, Литва смогла вступить в ЕС и НАТО. Требование России вернуть Клайпеду. Решением Потсдамской конференции по итогам Второй мировой войны немецкие города Мемель и Кенигсберг были переданы от Германии Советскому Союзу. Позже Сталин передал Кенигсберг – РСФСР, и он стал Калининградом, а Мемель отдал Литовской ССР, и тот стал Клайпедой. Россия может попытаться аннексировать Клайпеду, как в 2014 году поступила с Крымом. Создание "Сувалкского коридора". Самый радикальный способ, как давно считают эксперты, создание "Сувалкского коридора" – сухопутного прохода между Литвой и Польшей протяженностью около 100 км, который мог бы соединить территорию Беларуси с Калининградской областью России. Однако этот шаг означал бы войну с НАТО.

Будет ли война России с Литвой

Такой вариант Россия вряд ли рассматривает. Тем более, что представитель Госдепартамента США Нед Прайс уже заявил, что Америка готова поддержать Литву в случае военной агрессии России.

По словам Прайса, США придерживаются пятой статьи Североатлантического Альянса, где речь идет о том, что нападение на одного члена НАТО является нападением на всех. В США также одобрили экономические меры, предпринятые против страны-агрессора.

Нед Прайс: "Нападение на одного члена НАТО является нападением на всех". Фото: Госдеп США

Политолог Игорь Петренко уверен, что Россия не осмелиться развязать войну с Литвой.

"Госдеп четко обозначил свою позицию. Россия это понимает и ей нечем ответить. Кремль от бессилия пытается повышать ставки, но на его заявления уже никто не обращает внимания", – говорит "Сегодня" эксперт.

Чего ждать Украине

По мнению Петренко, ключевую роль в решении Литвы и Евросоюза сыграла Украина.

"Украина разбила миф о непобедимой российской армии. Европа перестала ее бояться и показывает единство в давлении на агрессора. Все угрозы России сегодня оказываются губительными лишь для нее", – говорит Петренко.

По словам политолога, конфликт между Россией и Литвой, за которой стоит ЕС и НАТО свидетельствует о поддержке Западом Украины.

"Чем больше агрессии будет проявлять Россия к Украине и другим странам, тем больше они будут объединяться и контратаковать. Если Москва попробует воплотить эти угрозы в реальность, это повлечет лишь еще более решительные меры "недружественных" для нее стран. Ведь из друзей у России остались только "Л/ДНР" и Талибан. Она сама себя загнала в угол", – подытожил Петренко.

Игорь Петренко: "Россия сама себя загнала в угол". Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Литва с 22 мая остановила импорт электричества из России.

Также мы писали, что Литва первой среди стран ЕС отказалась от российского газа.