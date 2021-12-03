Канцлером Австрии станет противник мигрантов – что о нем известно

Себастьян Курц ушел из-за коррупционного скандала, Карл Нехаммер занял его место / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Австрия стала еще одной страной ЕС, где сменился глава правительства. 2 декабря бывший канцлер Австрии 35-летний Себастьян Курц, который почти два месяца назад покинул пост из-за коррупционного скандала, ушел с поста лидера правящей Австрийской народной партии (ÖVP) и вообще из политики. В пятницу, 3 декабря, лидером ÖVP единогласно был избран 49-летний глава МВД Австрии Карл Нехаммер, который и станет следующим федеральным канцлером.

Об этом сообщает Reuters.

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Новый канцлер

"Сегодня меня единогласно назначили исполнительным председателем партии и одновременно кандидатом на должность федерального канцлера. Это большая честь и привилегия. Я очень уважаю решение Себастьяна Курца, который расчистил мне путь как новому лидеру Народной партии", – передает слова Нехаммера издание Politico.

Для вступления в должность президент Александр Ван дер Беллен должен официально принять присягу Нехаммера как канцлера.

Что известно о Нехаммере