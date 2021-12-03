Канцлером Австрії стане противник мігрантів – що про нього відомо

Себастьян Курц пішов через корупційний скандал, Карл Нехаммер зайняв його місце / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Австрія стала ще однією країною ЄС, де змінився глава уряду. 2 грудня колишній канцлер Австрії 35-річний Себастьян Курц, який майже два місяці тому залишив пост через корупційний скандал, пішов з посади лідера правлячої Австрійської народної партії (ÖVP) і взагалі із політики. У п'ятницю, 3 грудня, лідером ÖVP одноголосно було обрано 49-річного голову МВС Австрії Карла Нехаммера, який і стане наступним федеральним канцлером.

Про це повідомляє Reuters.

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Новий канцлер

"Сьогодні мене одноголосно призначили виконавчим головою партії та одночасно кандидатом на посаду федерального канцлера. Це велика честь та привілей. Я дуже поважаю рішення Себастіана Курця, який розчистив мені шлях як новому лідеру Народної партії", – передає слова Нехаммера видання Politico.

Для вступу на посаду президент Олександр Ван дер Беллен має офіційно прийняти присягу Нехаммера як канцлера.

Що відомо про Нехаммера