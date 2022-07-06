Карма за обстрелы Украины: в России горит химическое предприятие (видео)

В России очередной пожар/Фото: коллаж: "Сегодня"

В России что ни день, то приключения. Там пылает химическое предприятие в Невинномысске.

Об этом сообщает прокремлевский "ТАСС".

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"На территории загоревшейся трансформаторной подстанции на химпредприятии в Невинномысске происходит выгорание масла. Угрозы распространения огня нет, сообщил глава города Михаил Миненков", — говорится в сообщении.

На кадрах из видео видно, что огонь охватил большую часть предприятия.

Еще один недавний пожар

В Клинце Брянской области России был масштабный пожар на территории воинской части. Она расположена примерно в 50 километрах от границы с Украиной.

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В местной воинской части слышали один сильный взрыв и три менее громких. Говорят, что пострадала военная техника, которая использовалась в Украине.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что мощный пожар охватил Сахалинскую ГРЭС-2 в России. Также мы писали, что в России горело здание Минобороны.