Карма за обстріли України: у Росії палає хімічне підприємство (відео)

У Росії чергова пожежа/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Росії що не день, то пригоди. Там палає хімічне підприємство у Невинномиську.

Про це повідомляє прокремлівський "ТАСС".

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"На території трансформаторної підстанції, що загорілася, на хімпідприємстві в Невинномиську відбувається вигоряння масла. Загрози розповсюдження вогню немає, повідомив голова міста Михайло Міненков", — йдеться у повідомленні.

На кадрах з відео видно, що вогонь охопив чималу частину підприємства.

Ще одна нещодавня пожежа

У Клинцях Брянської області Росії була масштабна пожежа на території військової частини. Вона розташована приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною.

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У місцевій військовій частині чули один сильний вибух і три менш гучні. Говорять, що постраждала військова техніка, яка використовувалася в Україні.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що потужна пожежа охопила Сахалінську ГРЕС-2 у Росії. Також ми писали, що у Росії горіла будівля Міноборони.