Росія горить та горить. Потужна пожежа охопила Сахалінську ГРЕС-2 (відео)

Пожежа охопила Сахалінську ГРЕС-2. Рятувальники борються із вогнем, який перекинувся з турбінного відділення на покрівлю.
Про це повідомив губернатор Сахалінської області Валерій Лімаренко, пишуть росЗМІ.
Будівлю, що горить, самостійно залишили 30 співробітників. Нині технологічний процес зупинено.
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У компанії "Сахаліненерго" повідомили, що причиною пожежі стало відключення одного із турбогенераторів. Однак поки що енергопостачання сахалінських споживачів все ще здійснюється. Постраждалих нема.
У РФ навколо бази хімзброї ліси охопили масштабні пожежі
У Курганській області Росії ввели режим НС через лісові пожежі. Також розпочалася евакуація кількох населених пунктів.
Як стало відомо, всю ніч було закрито рух дорогою з Кургана до Єкатеринбурга.
Для боротьби з лісовими пожежами силами МНС спрямовані додаткові сили: аеромобільні угруповання ГУ МНС РФ у Свердловській та Челябінській областях.