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Росія горить та горить. Потужна пожежа охопила Сахалінську ГРЕС-2 (відео)

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30 квітня, 07:45
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На місці працюють рятувальники, інформації щодо постраждалих немає
У РФ горить електростанція
У РФ горить електростанція / Фото: Колаж: Сьогодні

Пожежа охопила Сахалінську ГРЕС-2. Рятувальники борються із вогнем, який перекинувся з турбінного відділення на покрівлю.

Про це повідомив губернатор Сахалінської області Валерій Лімаренко, пишуть росЗМІ.

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Будівлю, що горить, самостійно залишили 30 співробітників. Нині технологічний процес зупинено.

У компанії "Сахаліненерго" повідомили, що причиною пожежі стало відключення одного із турбогенераторів. Однак поки що енергопостачання сахалінських споживачів все ще здійснюється. Постраждалих нема.

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У РФ навколо бази хімзброї ліси охопили масштабні пожежі

У Курганській області Росії ввели режим НС через лісові пожежі. Також розпочалася евакуація кількох населених пунктів.

Як стало відомо, всю ніч було закрито рух дорогою з Кургана до Єкатеринбурга.

Для боротьби з лісовими пожежами силами МНС спрямовані додаткові сили: аеромобільні угруповання ГУ МНС РФ у Свердловській та Челябінській областях.

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