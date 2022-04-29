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У Росії навколо бази хімзброї ліси охопили масштабні пожежі (фото, відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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29 квітня, 13:43
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Для боротьби з лісовими пожежами силами МНС направлено додаткові сили
На Курганщині лісові пожежі. Фото: колаж "Сьогодні"
На Курганщині лісові пожежі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Курганській області Росії ввели режим НС через лісові пожежі. Також розпочалася евакуація кількох населених пунктів.

Про це повідомили у регіональному МНС.

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Що відомо про пожежі?

Як стало відомо, всю ніч було закрито рух дорогою з Кургану до Єкатеринбурга.

Для боротьби з лісовими пожежами силами МНС направлено додаткові сили: аеромобільні угруповання ГУ МНС РФ у Свердловській та Челябінській областях.

Міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm зазначило, що у місті Щучьє Курганської області розташована база зберігання/знищення хімічної зброї.

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У РФ масштабні лісові пожежі

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Курганська область горить. Фото: Telegram-канал "Політика України"

У Курську, за 120 км від кордону з Україною, чули вибухи, а у Білгородській області горів склад боєприпасів

У Росії жителі Курська повідомляли про вибухи. За словами очевидців, гуркіт було чутно як на вулицях міста, так і на околицях. Про це повідомляє Оперативний ЗСУ.

"А в Курську… здогадайтесь що? Правильно, чутно вибухи. Та що ж таке, пороблено? Знову ФСБ залякує своїх росіян. У соцмережах росіяни діляться переживаннями. Їх заспокоюють, що то ППО працює. Мабуть, знову ті хохли атакували", – йдеться у повідомленні.

До того ж, російські ЗМІ писали, що одна з мешканок Курська отримала відповідь від міської екстреної служби, що у місті працювали системи ППО.

Губернатор Бєлгородської області Гладков також повідомляв про звуки, схожі на вибухи. Згодом він додав, що горів склад боєприпасів в області.

Вибухи в Росії

  • 1 квітня російські ЗМІ повідомили, що у Бєлгородській області впав снаряд, нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі, яка знищила кілька цистерн з нафтою.
  • У Міноборони України спростували заяву РФ та відповіли, що наші захисники не мають стосунку до надзвичайної події у Бєлгороді. Високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази – безладність окупантів або ж спроба приховати чиюсь корупцію. За заявою наших військових, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.
  • У Брянську вночі проти понеділка, 25 квітня, прогриміли вибухи. Після цього розпочалася пожежа на місцевій нафтобазі, а також на території військової частини.
  • Через деякий час у пресслужбі уряду Брянської області підтвердили пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи також не було жодних згадок.
  • Жителів будинків біля нафтобази в Брянську почали евакуювати поліцейські.

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