Каются за Бабий Яр: в Германии призвали к поставкам оружия Украине

Кристоф Хойсген заявил, что правительство Германии все слишком упрощает. / Фото: Коллаж: Сегодня

Правительство Германии "слишком все упрощает", когда отказывается от поставок оружия Украине.

Об этом заявил советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Кристоф Хойсген, сообщает Укринформ.

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История Германии

По мнению Хойсгена, из-за своей истории Германия неохотно поставляет оружие в зоны конфликтов.

"Но в то же время мы также экспортируем в Израиль самые современные подводные лодки со ссылкой на нашу историю. И сейчас справедливо спрашивают, не должна ли Германияпоставлять оружие и Украине по той же причине", – заявил он.

Как отмечается, на этом фоне он напомнил о массовых убийствах немецкими силами в 1941 году более 30 тыс. украинских евреев в Бабьем Яру в Киеве.

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При этом Кристоф Хойсген также призвал остановить газопровод "Северный поток-2" в случае нападения России на Украину:

"Если российские войска вторгнутся в Украину, то нельзя просто продолжать "Северный поток-2" и работать так, как будто ничего не произошло".

Поставки оружия Украине

21 января в Украину из Великобритании отправили 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия из-за угрозы вторжения РФ. Отмечается, что прибывшие бойцы Армейской бригады специальных операций Великобритании будут заниматься подготовкой украинских военнослужащих.

Также 21 и 22 января США доставили в Киев 170 тонн оружия и боеприпасов. 26 января в аэропорт "Борисполь" прибыла военная помощь из США. Штаты передали Украине 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". 28 января Штаты передали Украине 81 тонну боеприпасов различного калибра.

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При этом премьер-министр Дании Метте Фредериксен готова поддержать Украину оружием и другой военной техникой. По словам главы датского правительства, ситуация вокруг Украины "сейчас представляет серьезную угрозу для Европы, и существует реальный риск вооруженного конфликта на европейской земле".

Напомним, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявляла о том, что Германия предоставит Украине пять тысяч военных касок.

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