В Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане ЧП – нет воды и света: что там произошло

Бишкек ночью. Фото: коллаж "Сегодня"

В Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане во вторник, 25 января, произошло масштабное отключение электричества.

Об этом сообщает Интерфакс.

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"Упало напряжение в сети, сработали системы АЧР (автоматическая частотная загрузка) на подстанциях АЖК. Работы по переподключению начаты", – сказали в администрации Алматы.

По данным Orda.kz, отключения электричества произошли в Шымкенте, Таразе, Туркестанской области, а также в Киргизии – в Бишкеке и Оше, и в столице Узбекистана Ташкенте.

Такая же информация поступает и от агентства Kaztag. По их данным, без света оказалась почти вся Алмата. Кроме того, произошли отключения энергоснабжения в южных областях Казахстана, а также в ряде районов Киргизии и Узбекистана.

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В частности, в Ташкенте из-за этого встало метро. Из-за сбоев в энергоснабжении в Узбекистане перестали работать большинство аэропортов, в том числе столичный, метро и светофоры. Жителей просят без срочной надобности не выезжать на личном транспорте.

Tengrinews сообщает об отключениях в Алматинской, Жамбыльской и Туркестанской областях.

Кроме того, в Бишкеке нет отопления и интернета, а у казахстанских операторов проблемы со связью.

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Также по всему Узбекистану из-за отключений насосных станций не работают отопление, канализация и питьевое водоснабжение.

Что стало причиной?

Сообщается, что Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан еще с советских времен объединены в общую энергосеть. В ней и произошла авария. Причиной называют наброс мощности на транзит электроэнергии из-за значительного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии.

Также Минэнерго Узбекистана утверждает, что произошли неполадки на казахстанской территории.

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