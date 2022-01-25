В Узбекистані, Казахстані та Киргизстані НП – немає води та світла: що там сталося

Бішкек вночі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Казахстані, Киргизстані та Узбекистані у вівторок, 25 січня, сталося масштабне відключення електрики.

Про це повідомляє Інтерфакс.

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"Впала напруга в мережі, спрацювали системи АЧР (автоматичне частотне завантаження) на підстанціях АЖК. Роботи з перепідключення розпочато" , – сказали в адміністрації Алмати.

За даними Orda.kz, відключення електрики сталися у Шимкенті, Таразі, Туркестанській області, а також у Киргизії – у Бішкеку та Оші, та у столиці Узбекистану Ташкенті.

Така ж інформація надходить і від агентства Kaztag. За їхніми даними, без світла опинилися майже вся Алмата. Крім того, сталося відключення енергопостачання у південних областях Казахстану, а також у низці районів Киргизії та Узбекистану.

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Зокрема, у Ташкенті через це зупинилось метро. Через збої в енергопостачанні в Узбекистані перестали працювати більшість аеропортів, зокрема столичний, метро та світлофори. Мешканців просять без термінової потреби не виїжджати особистим транспортом.

Tengrinews повідомляє про відключення в Алматинській, Жамбильській та Туркестанській областях.

Крім того, у Бішкеку немає опалення та інтернету, а казахстанські оператори мають проблеми зі зв'язком.

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Також по всьому Узбекистану через відключення помпових станцій не працюють опалення, каналізація та питне водопостачання.

Що спричинило?

Повідомляється, що Узбекистан, Киргизстан та Казахстан ще з радянських часів об'єднані у спільну енергомережу. У ній і сталася аварія. Причиною називають накидання потужності на транзит електроенергії через значний дисбаланс, створений енергосистемою Центральної Азії.

Також Міненерго Узбекистану стверджує, що виникли неполадки на казахстанській території.

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