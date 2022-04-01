Казахстан продолжит инвестировать в Россию – замглавы АП

Казахстанский чиновник Тимур Сулейменов рассказал о влиянии санкций РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и Европейского Союза и ищет пути законной торговли на российском рынке.

Об этом заявил в интервью Euractiv заместитель главы Администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов.

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"Несмотря на то, что мы являемся частью Экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому последнее, чего мы хотим, это вторичные санкции США и ЕС в отношении Казахстана", – сказал он.

Замглавы АП подчеркнул, что Казахстан продолжит инвестировать в Россию и привлекать инвестиции для Москвы, но сделает все возможное, чтобы контролировать подсанкционные товары.

"Мы сделаем все возможное, чтобы контролировать любые инвестиции от подсанкционных лиц в Казахстане, и это то, что мы хотели открыто донести до европейцев", – заявил Сулейманов.

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При этом он добавил, что Казахстан уважает территориальную целостность Украины.

"Мы не признавали и не признаем ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом, потому что их не признает ООН. Мы будем уважать только решения, принятые на уровне Организации Объединенных Наций", – говорит он.

Отметим, что Тимур Сулейменов – казахстанский экономист, который работал в частном секторе до того, как занимал различные государственные должности, в том числе министра экономики.

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Санкции против РФ на 1 апреля

Marvell прекращает передачу продукции прямо и опосредованно клиентам, находящимся в России, Беларуси и на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР". Marvell Technology Group – американская компания – разработчик полупроводниковой продукции.

Panduit сообщает, что временно приостановила прием заказов и доставку клиентам в России. Компания продолжит выплачивать зарплаты и льготы своим членам команды. Panduit – это мировой лидер в разработке и производстве средств коммуникации.

Материнская компания Atlona – Panduit – сообщает, что временно приостановила прием заказов и доставки клиентам в России. Panduit продолжит платить зарплаты и льготы своим российским членам команды.

Johnson Controls приостановили работу в России. Таким образом, Johnson Controls будет выполнять имеющиеся договорные обязательства, насколько это возможно, и в полном соответствии с санкциями, не принимая при этом новые бизнесы или заказы.

Intuit Inc приостановили учетные записи клиентов из России. Американская компания, производитель бухгалтерского ПО, широко используемый малым бизнесом и частными лицами.

Honeywell приостановили практически все продажи в России. Главная американская международная корпорация, производящая оружие, космические системы, автоматические и контролирующие системы, инженерные услуги, транспортационные системы.

Heidrick & Struggles приостановили все операции в России. Это международная поисковая компания со штаб-квартирой в Чикаго.

Citrix приостановили все продажи в России. Американская транснациональная корпорация, предоставляющая серверные, программные и компьютерные виртуализации, ПО и технологии облака.

Akamai Technologies приостановила деятельность в России и Беларуси. Akamai – ведущий поставщик услуг для акселерации вебсайтов, провайдер платформ доставки.

Киностудия Walt Disney Company с 7 апреля полностью приостанавливает прокат фильмов в российских кинотеатрах. Запрет коснется как зарубежных проектов студии, в частности "Смерти на Ниле", так и российских, таких как "Мистер Нокаут".

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